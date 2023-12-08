Afyonkarahisar'da tır kontrolden çıkarak orta refüje devrildi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.S., yönetimindeki 3 AGR 196 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından orta refüje devrildi. Kazada sürücü O.S., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR