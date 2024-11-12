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Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da, yoğun sis nedeniyle babasının kullandığı tıra çarpan 22 yaşındaki tır sürücüsü Emir A., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da babasının kullandığı tıra arkadan çarpan 22 yaşındaki tır sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çay-Bolvadin karayolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emir A. (22) kullandığı 42 ABE 809 plakalı tır ile önünde seyreden babası Mahmut A. (54) idaresindeki 42 AFF 720 plakalı tıra çarptı. Yoğun sis nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan Emir A., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan Emir A, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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