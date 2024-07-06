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Afyonkarahisar'da tır kazası: 4 farklı kaza meydana geldi

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Afyonkarahisar'da bir tırın yol ortasına devrilmesi sonucu 4 farklı kaza meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol ortasına devrilen tırdan dolayı 4 farklı kaza meydana gelirken, kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A.'nın kontrolündeki 06 BGH 352 plakalı tır köprüden indiği sırada ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yol ortasına devrilen tıra çarpmamak isteyen 4 farklı araç ise yol kenarındaki refüjlere ve bir birlerine çarptı. Kazanın ardından karayolunun bir yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Polis ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir çaba gösterdi.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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