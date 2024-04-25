Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje giren tırdan etrafa saçılan demir parçalarına karşı şeritten gelen otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Gözeli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.R., yönetimindeki 42 ADY 985 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Olayda tırın dorsesindeki demir parçaları ise etrafa saçılırken, bu sırada karşı yönden gelen S.Y., idaresindeki 42 FON 72 plakalı otomobil demir parçalarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan Y.E., R.O. ve M.Y., isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR