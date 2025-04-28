Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 25 Ton Mandalina Ziyan Oldu

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda yaklaşık 25 ton mandalina ziyan olurken, olayda 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Kırkpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B., yönetimindeki 16 AYJ 616 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte T.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 25 ton mandalina ise çevreye dağılarak ziyan oldu. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR