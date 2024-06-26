Afyonkarahisar'da Tır Kaza Yaptı, Sürücü Hafif Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında orta refüje devrilen tırın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, merkeze bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A., yönetimindeki 11 ABD 749 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasına refüje devrildi. Kazada sürücü T.A., yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR