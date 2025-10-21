Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da bir tırın akaryakıt istasyonundan kontrolsüz şekilde çıkan otomobile çarparak parçaladığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunda bekleyen 03 AAR 699 plakalı otomobil Afyonkarahisar-Konya kara yoluna çıkmak için kontrolsüz bir şekilde manevra yaptı. Bu sırada yoldan geçen İ.C. idaresindeki 38 TU 563 plakalı tır, otomobile çarparak bir süre sürükledi. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobilde M.S. hayatını kaybederken uzman çavuş olduğu belirlenen M.A. ise ağır yaralandı.

Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR