Afyonkarahisar'da Tır ile Otobüs Çarpıştı, 18 Yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Dinar-Çay karayolu Akça köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada yolcu otobüsüyle tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sadık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, ekipler karayolundaki trafiğin normale dönmesi için yoğun bir uğraş veriyor. - AFYONKARAHİSAR