Afyonkarahisar'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. idaresindeki 20 AGA 525 plakall tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü B.U.'nun kullandığı 61 AAJ 173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada O.U. ve M.A. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa