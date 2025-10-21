Haberler

Afyonkarahisar'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. idaresindeki 20 AGA 525 plakall tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü B.U.'nun kullandığı 61 AAJ 173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada O.U. ve M.A. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
