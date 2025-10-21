Afyonkarahisar'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. idaresindeki 20 AGA 525 plakall tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü B.U.'nun kullandığı 61 AAJ 173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada O.U. ve M.A. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR