Afyonkarahisar'da Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ticari araç sürücülerine yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymayan sürücülere toplamda 9 bin 79 TL idari para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ticari araç sürücülerine yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Çay-Bolvadin karayolu üzerinde denetim yapıldı. Denetimde durdurulan araç sürücülerine kış şartlarında araç kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, emniyet kemeri kullanımının önemi, araçta bulunması gereken malzemeler ve kış lastiğinin önemi ve olması gereken diş derinliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Denetimde kurallara uymayan sürücülere toplamda 9 bin 79 TL idari para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR