Afyonkarahisar'da ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Alagöz Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y(26) yönetiminde ki 03 ACB 940 plakalı ticari araç köy çıkışında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ş.K. (55)'nın kullandığı 03 LU 869 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Ş.K.'yı Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Ş.K., burada yapılan müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR