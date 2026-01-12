Şarampole devrilen Tesla'da 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da Tesla marka elektrikli otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kırkpınar Kümeler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 CFD 433 plakalı Tesla marka elektrikli otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR