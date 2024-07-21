Afyonkarahisar'da Ters Şeritten Kaçan Araçta 5 Bin 599 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrol sırasından ters şeritten kaçmak isterken yakaladığı araçta yaptığı aramada 5 bin 599 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüpheli araç uygulama noktasında durdurulmaya çalışıldığı esnada araç ters şeritten kaçmaya başladı. Bir saat süren kovalama sonucu araç Yolçatı mevkinde durduruldu. Güzergahta yapılan kontrolde ve araç içerisinde yapılan aramada; 5 bin 599 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. olayda R.Ö., O.S., isimli şahıslar 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR