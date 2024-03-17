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Afyonkarahisar'da Termal Turizm Bölgesinde Lastik Yangını

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde termal turizm bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan lastikler çevre kirliliğine neden olurken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alabilmek için yoğun uğraş gösterdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde termal turizm bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan lastikler çevre kirliliğine neden olurken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alabilmek için yoğun uğraş gösterdi.

Hüda-i Kaplıcaları Hüseyin Develi Huzur Evi arkası bulunan alanda yanan lastikler korkuya neden oldu.

Lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. 5 yıldızlı termal otellerinde bulunduğu alanı lastiklerin yanması ile birlikte siyah dumanlar kapladı. Cevrede ki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Lastiklerin içeresinde ki tellerin alınması için yangın çıkarıldığı düşünülürken jandarma olayla ilgili araştırma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çevre Güvenlik Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

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