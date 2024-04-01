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Afyonkarahisar'da temizlik malzemesi yüklü tır devrildi

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Afyonkarahisar'da temizlik malzemesi yüklü tır kontrolden çıkarak devrilirken, kaza da ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B., idaresindeki 42 KN 775 plakalı temizlik malzemesi yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücünün yaralanmadığını tespit ederken yine de kontrol amaçlı hastaneye götürdü.

Kazanın ardından devrilen tırın kaldırılması ve dorsesindeki yükün bir başka araca nakledilmesi için yoğun uğraş verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Servis Jandarma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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