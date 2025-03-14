Afyonkarahisar'da Temizlik Görevlisi Kadın Pencereden Düştü, Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da çalıştığı otelin 4'üncü katının penceresinde cam silerken aşağı düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Dervişpaşa Mahallesi'nde bir otelin 4'üncü katındaki penceresinde temizlik yapan A.G. (38), bastığı betonun kırılmasıyla sert zemine düştü. Ağır yaralanan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan A.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - AFYONKARAHİSAR