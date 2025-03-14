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Afyonkarahisar'da Temizlik Görevlisi Kadın Pencereden Düştü, Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Temizlik Görevlisi Kadın Pencereden Düştü, Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da bir otelin 4. katında cam silerken pencereden düşen 38 yaşındaki temizlik görevlisi A.G., hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da çalıştığı otelin 4'üncü katının penceresinde cam silerken aşağı düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Dervişpaşa Mahallesi'nde bir otelin 4'üncü katındaki penceresinde temizlik yapan A.G. (38), bastığı betonun kırılmasıyla sert zemine düştü. Ağır yaralanan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan A.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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