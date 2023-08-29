Afyonkarahisar'da Tartışma Sonucu Genç Sırtından Vuruldu
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 21 yaşındaki genci tabanca ile sırtından vurdu. Olayın ardından jandarma ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kınık köyünde aracıyla seyir halinde olan S.Ü'nün (28) önünü H.K. (21) aracıyla kesti.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü. yanındaki tabancayla H.K'yi vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.K Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, S.Ü. ile K.Ü. (41), N.Ü. (68), H.G. (62) ve S.Ü'yü (34) gözaltına aldı.???????
Kaynak: AA / Canan Tükelay - 3. Sayfa