Afyonkarahisar'da Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.A., idaresindeki 03 AIF 467 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.A., A.G., S.U. ve A.Ü.,A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR