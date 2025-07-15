Afyonkarahisar'da Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

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Dinar ilçesi çıkışında kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.A., idaresindeki 03 AIF 467 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.A., A.G., S.U. ve A.Ü.,A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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