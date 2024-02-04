Afyonkarahisar'da Tarladan Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da girdikleri tarladaki kulübeden mutfak tüpü ve tarım ekipmanları çalan 3 kişi JASAT ekipleri tarafından yakalanırken, adliyeye sevk edilen biri 17 yaşında olan şahısların hepsi tutuklandı.

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan F.Ç., isimli şahıs jandarmayı arayarak tarlasındaki kapısı kilitli kulübesinden çapa makinesi, çim biçme makinesi ve mutfak tüpünün çalındığını ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri yaptıkları inceleme de olayı yine aynı beldede ikamet eden Y.Y.Ö.(21), H.H.Ö. (17) ve M.Ç.(20) isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Ardından gözaltına alınan şahısların sorgularından suçlarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların 3'üde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR