Afyonkarahisar'da tarım arazisine giren araçta 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine giren hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Baştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö., yönetimindeki 03 L 2141 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki yarım arazisine girerek durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken araçta bulunan E.Ö., isimli kadınla birlikte A.Ö.Ö. ve E.İ.Ö., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR