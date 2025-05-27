Afyonkarahisar'da Tarım Arazisine Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tarım Arazisine Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Afyonkarahisar'da tarım arazisine devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.S., idaresindeki 34 JA 3669 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bankete çarpıp ardından tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü ile G.S., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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