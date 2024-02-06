Afyonkarahisar'da Tarihi Tüfek ve Mermiler Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri baskında 1874 imal tarihli uzun namlulu tüfek ve bu tüfeğe ait mermiler ele geçirdi.

Olay, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri beldede yaşayan M.A., isimli şahsın evinde tarihi eser olduğu yönünde bilgi aldı. Eve baskın düzenleyen ekipler 1874 imal tarihli, 7.92 mm. çapında uzun namlulu tüfek ve bu tüfeğe ait boş ve dolu mermiler ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan M.A., isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR