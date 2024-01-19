Afyonkarahisar'da Tarihi Sikkeler Bulundu

Afyonkarahisar'da oturduğu parkta şüpheli hareketlerde bulunan şahıs yanına gelen jandarma ekiplerine cebinden çıkardığı ve tarihi eser niteliği taşıyan 31 adet sikkeyi teslim etti.

Olay, Salar beldesi Devlet Bahçeli Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri parkta oturan ve kendilerini görünce şüpheli hareketlerde bulunan bir şahıs olduğunu fark etti. Ekipler ardından şahsın yanına gittiklerinde şahıs üst aramasına mahal vermeden cebinden çıkardığı sikkeleri ekiplere teslim etti. İsminin Y.U. (21) olduğu belirlenen şahıs ardından gözaltına alındı. Ele geçirilen sikkelerin ise incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR