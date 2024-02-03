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Afyonkarahisar'da Tarihi Sikke ve Objeler Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 175 adet tarihi sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda H.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 175 adet tarihi sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada tarihi değeri olduğu değerlendirilen 175 adet sikke, 3 adet mühür, 1 adet obje, 1 adet kandil ve 1 adet heykel ele geçirildi. Olay sonrası H.Ö., isimli şahsın gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gözaltı Polis Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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