Afyonkarahisar'da Tarihi Sikke ve Kazı Malzemeleri Ele Geçirildi
Polisin şüpheli bir aracı durdurması sonucu 10 adet tarihi sikke, kazı dedektörleri ve malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen trafik denetiminde bir araç şüphe üzerine durdurularak arama yapıldı. Aramada
10 adet sikke, derin kazı dedektörü, el dedektörü ve kazma ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa