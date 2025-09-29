Haberler

Afyonkarahisar'da Tarihi Sikke ve Kazı Malzemeleri Ele Geçirildi

Polisin şüpheli bir aracı durdurması sonucu 10 adet tarihi sikke, kazı dedektörleri ve malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 10 adet tarihi sikke ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen trafik denetiminde bir araç şüphe üzerine durdurularak arama yapıldı. Aramada

10 adet sikke, derin kazı dedektörü, el dedektörü ve kazma ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
