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Afyonkarahisar'da Tarihi Heykeller ve Yasadışı Malzeme Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Tarihi Heykeller ve Yasadışı Malzeme Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen yol uygulamasında bir tırda Roma dönemine ait 4 başlı Hekate heykeli ile birlikte tarihi objeler ve 1.5 milyon doldurulmuş makaron bulundu. Bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeli, tarihi objeler ve 1 milyon 500 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler Roma Dönemine ait 4 başlı Hekate heykeli, 4 adet sikke, 1 adet obje, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 milyon 500 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayın ardından bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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