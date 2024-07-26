Afyonkarahisar'da Tarihi Eserler Bulundu

Afyonkarahisar'da arazisindeki taşları toplarken tarihi eser niteliği taşıyan 17 obje bulan şahıs bulduğu eserleri jandarmaya teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezine bağlı Sarık köyündeki arazisinde taş toplayan Ü.Ö. isimli şahıs,

17 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ve figürleri buldu. Ü.Ö., ardından yanına aldığı eserleri

Salar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek ekiplere teslim etti. Jandarma ekipleri ise şahsın getirdiği eserleri incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne teslim etti. - AFYONKARAHİSAR