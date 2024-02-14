Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu: 25 Obje ve 78 Sikke Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 25 tarihi obje ile birlikte 78 adet tarihi sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ellerinde tarihi eser bulunan şahısların olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine önceden belirlenen bir adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler 25 tarihi obje, 78 adet çeşitli ebatlarda sikke, bir adet kuru sıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi. Olayın ardından B.G., N.G. ve C.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR