Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan baskında tarihi eser niteliğinde birçok obje ele geçirildi. Evde yapılan aramada 14 adet sikke, madalyon, kolye ve dedektör bulundu. İki şahıs gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebeceler beldesinde ikamet eden F.C.K. ve M.K. isimli şahısların evlerinde tarihi eser bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Ardından eve baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, kolye, gözyaşı şişesi,
14 adet sikke, 4 adet mühür ve dedektör ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR