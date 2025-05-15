Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın: 79 Sikke Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği baskında bir evden 79 adet sikke ve insan figürlü bir yüzük ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında tarihi objeler ile 79 adet sikke ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Emirdağ ilçesinde ikamet eden Ö.F.G. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın evine baskın düzenleyerek arama yaptı. Aramada 79 adet sikke ve insan figürlü 1 adet yüzük ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa