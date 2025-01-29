Afyonkarahisar'da Taklit Temizlik Ürünleri Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette binlerce litre taklit temizlik ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Susuz beldesi girişinde şüphe üzerine Ş.Y., isimli şahsın kullandığı kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekipler aramada taklit ürün olarak değerlendirilen 700 litre motor yağı temizleme sıvısı, 300 litre el yıkama deterjanı, 60 litre zemin yüzey temizleyicisi ve bin 60 litre temizlik ürünü ele geçirdi. Olayın ardından ele geçirilen ürünlere el konulurken, Ş.Y., isimli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR