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Afyonkarahisar'da Taklit Peynir Üretimine Jandarmadan Baskın

Afyonkarahisar'da Taklit Peynir Üretimine Jandarmadan Baskın
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Afyonkarahisar'da jandarma, taklit peynir üreten bir tesise gerçekleştirdiği baskında 30 ton kaşar, 31 ton süt ve 1 ton beyaz peynir ele geçirdi. Operasyonda, ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmiş olmasına rağmen imha edilmediği ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da çeşitli markaları taklit ederek peynir üretimi gerçekleştiren tesise jandarma tarafından geçtiğimiz hafta sonu yapılan 30 ton kaşar, 31 ton süt ve bir ton beyaz peynirin ele geçirildiği baskının operasyon anı görüntüleri ortaya çıktı. Ele geçirilen bazı ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmesine rağmen imha edilmediği görüldü.

Operasyon, geçtiğimiz hafta sonu Bolvadin ilçesinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede farklı markalara ait ürünlerin taklit edilerek satışa sunulduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu tesise baskın yaparak arama yaptı. Aramada 30 ton kaşar, 1 ton beyaz peynir, 31 ton süt, 263 bin adet marka etiketi ve paketlemede kullanılan binlerce koli ve paket ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon anı ise jandarmanın kamerasına yansıdı. Görüntülerde baskın yapılan tesisin depo kısmına girildiği ve ürünlerin ele geçirildiği gözlendi. Ele geçirilen bazı ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiğimiz ay dolmasına rağmen halen saklanıyor olması da dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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