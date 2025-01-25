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Afyonkarahisar'da Taklit Peynir Üretimine Baskın: 30 Ton Kaşar Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Taklit Peynir Üretimine Baskın: 30 Ton Kaşar Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da jandarma, farklı markaları taklit ederek peynir ürettiği tespit edilen bir işletmeye baskın düzenledi. Operasyonda 30 ton kaşar, 31 ton süt, 1 ton beyaz peynir ve birçok taklit marka etiketi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da değişik markaları taklit ederek peynir üretimi gerçekleştiren tesise jandarma tarafından yapılan baskında 30 ton kaşar, 31 ton süt ve bir ton beyaz peynire el konuldu.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede farklı markalara ait ürünlerin taklit edilerek satışa sunulduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu tesise baskın yaparak arama yaptı. Aramada 30 ton kaşar, 1 ton beyaz peynir, 31 ton süt, 263 bin adet marka etiketi ve paketlemede kullanılan binlerce koli ve paket ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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