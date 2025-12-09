Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole giren otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D., idaresindeki 20 UD 835 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR