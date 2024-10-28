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Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
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Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada üçü çocuk beş kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da refüje çarparak takla atan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K., idaresindeki 03 ACG 010 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte Z.K. ve E.K., E.K., E.K.K., isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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