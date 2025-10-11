Haberler

Afyonkarahisar'da Takla Atan Araçtan Sürücü Şans Eseri Kurtuldu

Afyonkarahisar'da Takla Atan Araçtan Sürücü Şans Eseri Kurtuldu
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole girdi. Sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp ardından sürüklenerek şarampole giren otomobilin sürücüsü kazayı şans eseri yaralı atlattı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Gökçekaya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E., idaresindeki 03 AFV 686 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp metrelerce sürüklenerek şarampole girdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü olayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
