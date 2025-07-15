Afyonkarahisar'da Tahnit Edilmiş 14 Hayvan Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Tahnit Edilmiş 14 Hayvan Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da yapılan aramada, 14 tahnit edilmiş hayvan ve 2 kafes ele geçirildi. Doğa Koruma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, CİMER üzerinden gelen bir şikayet üzerine başladı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Afyonkarahisar'da bir ikamette yapılan aramada 14 adet tahnit edilmiş hayvan ve 2 kafes ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, CİMER üzerinden gelen bir şikayet üzerine harekete geçti. Şikayet doğrultusunda Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arama ve el koyma talebinde bulunuldu. Afyonkarahisar 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar doğrultusunda, 11 Temmuz 2025 tarihinde ilgili adreste arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 14 adet tahnit edilmiş (mumyalanmış) hayvan ile 2 adet kafes bulundu. Ekipler, bulunan hayvan tahnitleri ve kafeslere mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koydu. Şüpheli şahıs hakkında ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında bulundurma suçu nedeniyle idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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