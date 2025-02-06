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Afyonkarahisar'da Sürücü, Kaza Yaptıktan Sonra Kaçtı

Afyonkarahisar'da Sürücü, Kaza Yaptıktan Sonra Kaçtı
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Afyonkarahisar'da bir sürücü, park halindeki kamyonet ve iki otomobile çarparak olay yerini terk etti. Yaralı olup olmadığı kontrol edilen araçlar için polis inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da bir sürücü, park halindeki biri kamyonet 3 araca çarptıktan sonra aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Olay, Karaman Mahallesi Gazlıgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece işten çıkarak evine dönen vatandaşlar bir aracın kamyonete çarparak yolun ortasında durduğunu fark etti. Ardından vatandaşlar araçlarda yaralı olup olmadığına baktıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen polis, kırmızı renkteki otomobilin biri kamyonet 2 otomobil olmak üzere 3 araca çarptıktan sonra sürücünün aracı olay yerinde bırakarak kaçtığını belirledi. Kaçan sürücünün bulunması için polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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