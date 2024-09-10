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Afyonkarahisar'da suçlu yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 2 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar hakkında 2 ayrı suç kaydı ile 2 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 'Dolandırıcılık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından toplamda 2 ayrı suç kaydı ile 2 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. isimli şahıs Çobanlar'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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