Afyonkarahisar'da suçlu yakalandı

Afyonkarahisar hakkında 2 ayrı suç kaydı ile 2 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 'Dolandırıcılık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından toplamda 2 ayrı suç kaydı ile 2 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. isimli şahıs Çobanlar'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR