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Afyonkarahisar'da Suç Örgütüne Üye Olmaktan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Suç Örgütüne Üye Olmaktan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan bir şahsı yakaladı ve mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye gezerken durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan incelemelerde şahsın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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