Afyonkarahisar'da Soygun ve Uyuşturucu Denetimleri: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da son bir haftada polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda silah ile değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada denetimlerin 13-21 Ekim tarihleri arasında yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Denetimlerde 9 bin 526 şahıs ve 2 bin 970 araç sorgusu yapılmıştır. Denetimler sonucunda ruhsatsız olduğu belirlenen 4 tabanca, 2 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 157 adet uyuşturucu hap, 11 gram uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirilmiştir. Denetimler sonucunda ilgili kanun ve yönetmelikler gereği 68 şahsa 814 bin 215 TL, 33 araç sürücüsüne ise 329 bin 915 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR