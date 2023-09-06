Afyonkarahisar'da Sokak Ortasında İşlenen Cinayetin Zanlısı Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da meydana gelen cinayetin zanlısı polis tarafından gözaltına alınırken, olayda ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Sokak ortasında işlenen cinayette katil zanlısı polis tarafından gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sokak ortasında işlenen cinayette katil zanlısı polis tarafından gözaltına alınırken, olayda ölen ve yaralanan kişinin de kimlikleri belli oldu.

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S., isimli şahıs geçmişten aralarında husumet bulunan İ.K. ve K.K. ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, E.S, yanında getirdiği pompalı tüfekle, İ.K. ve K.K'ye ateş açtı. İ.K., vücuduna isabet eden saçmaarla olay yerinde hayatını kaybederken, K.K., ise yaralandı. K.K., ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de E.S.'yi olay yerinde gözaltına alırken, suç aleti tüfeğe de el koydu. Gözaltına alınan E.S., sorgu için emniyete götürüldü.

İ.K.'nın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, öldürülen İ.K.'nın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi.