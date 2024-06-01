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Afyonkarahisar'da sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı

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Afyonkarahisar'da bir sürücü, önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolünden çıkan otomobiliyle kaza yaptı. Kazada sürücü ve yanındaki iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da aniden önüne çıkan sokak köpeğine çarpamamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki refüje devrildi.

Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.K., 26 PY 275 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aniden önüne sokak köpeği çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte A.K. ve E.K., yaralandı. Yaralılar sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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