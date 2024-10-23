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Afyonkarahisar'da Şok Uygulamalarıyla Suçlu Avı

Afyonkarahisar'da Şok Uygulamalarıyla Suçlu Avı
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen şok uygulamalarda 10 suçlu yakalandı, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, 55 uygulama ile toplamda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 'şok' uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanırken, ayrıca ruhsatsız silahlar ve uyuşturucuda ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 'şok' uygulamalar ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aranması olan şahıslara yönelik olarak yapılan yakalama çalışmaları neticesinde hapis cezası bulunan 10 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 10 şahıs olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanmıştır.

Belirtilen tarihler arasında yapılan 55 şok uygulama esnasında bin 813 şahıs, 789 araç sorgusu yapılmış, 51 araca 163 bin 535 TL ceza işlemi uygulanmıştır.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 3,8 gr uyuşturucu madde, 2 parça uyuşturucu madde, 970 adet uyuşturucu hap, 7 tabanca, 5 tüfek, 37 bıçak ve 16 fişek ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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