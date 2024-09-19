Afyonkarahisar'da Şok Uygulamada Ruhsatsız Silahlar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da yapılan 3 günlük uygulamada ruhsatsız silahlar, uyuşturucular ve bıçaklar ele geçirildi. Emniyet ekipleri, çeşitli noktalarda gerçekleştirdikleri denetimlerde çok sayıda şahıs hakkında işlem yaptı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 'şok' uygulamada ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda bıçak ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin farklı noktalarında 'sok' uygulama yapıldı. 3 gün boyunca yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız silah, çok sayıda maksat dışı taşınan bıçak, çeşitli miktarlara esrar, sentetik uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler ile ilgili çok sayıda şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR