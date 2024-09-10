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Afyonkarahisar'da Şok Uygulama: 9 Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 'şok' uygulamada çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken, denetimde ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlarda ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 'şok' uygulamada çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken, denetimde ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlarda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur ve asayiş denetiminde

hapis cezası bulunan 4 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 5 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen şok uygulama esnasında 407 şahıs, 104 araç sorgulanırken, 3 araca 35 bin 45 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan uygulama ve kontrollerde ayrıca 0,7 gr uyuşturucu madde, 16 adet uyuşturucu hap, 10 parça uyuşturucu madde, 2 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 8 kurusıkı tabanca, 5 tüfek ve 10 bıçak ele geçirildiği de bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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