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Afyonkarahisar'da 'şok' denetim: 7 araç sürücüsüne ceza kesildi

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Afyonkarahisar'da 56 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'şok' denetimde 471 şahıs ve 50 araç kontrol edildi. Denetim sonucunda 7 araç sürücüsüne toplamda 21 bin 135 TL cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da 56 polisin katılımıyla 'şok' denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezinde 12 ekip, 56 personelin katılımıyla 4 uygulama noktası ve 20 işyerinde şok uygulama yapıldı. Uygulamada 471 şahıs ve 50 araç kontrol edildi. Uygulama sonrasında 7 araç sürücüsüne 21 bin 135 TL cezai işlem uygulandı. Üzerinde kimlik ya da kimlik yerine geçen bir belge bulunmayan Afganistan uyruklu bir şahsında denetimde gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik Trafik 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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