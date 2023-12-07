Afyonkarahisar'da 'şok' denetim: 7 araç sürücüsüne ceza kesildi

Afyonkarahisar'da 56 polisin katılımıyla 'şok' denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezinde 12 ekip, 56 personelin katılımıyla 4 uygulama noktası ve 20 işyerinde şok uygulama yapıldı. Uygulamada 471 şahıs ve 50 araç kontrol edildi. Uygulama sonrasında 7 araç sürücüsüne 21 bin 135 TL cezai işlem uygulandı. Üzerinde kimlik ya da kimlik yerine geçen bir belge bulunmayan Afganistan uyruklu bir şahsında denetimde gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR