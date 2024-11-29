Afyonkarahisar'da Sisli Havada Sürücülere Uyarılar

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan yol kontrollerinde sis ve puslu havadan dolayı görüş mesafesinin azaldığı belirtilerek, sürücülerin gündüzleri far ve sis farlarını kullanmaları istendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, konunun kazaların önüne geçilmesi noktasında önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Ekiplerince yapılan güzergah kontrollerinde Afyonkarahisar ilimiz ve çevresinde yoğun sisli havalarda görme netliğinin azaldığı trafik güvenliğinin tehlikeyi düştüğü anlaşılmıştır. Sisli havalarda yolculuğa çıkmadan önce sis farlarınızı açın ve uzun farlarınızı kullanmayın. Takip mesafenizi artırın, kontrolsüz şerit değiştirmeyin,

önünüzde veya arkanızda araç varsa hızınızı artırmayın" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR