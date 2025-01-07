Afyonkarahisar'da Sis Nedeniyle Ulaşım Zorlaştı
Meteorolojinin uyarıları sonrası Afyonkarahisar'da etkisini artıran sis, sürücüler için zorlu anlara sebep oldu. Görüş mesafesi 30-40 metreye düştü ve jandarma ile polis ekipleri sürücüleri güvenli ulaşım konusunda uyardı.
Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarıları sonrası dün akşam saatlerinde başlayan sis gün ağardığın da etkisini iyice arttırdı. Sisten dolayı özellikle sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin 30-40 metreye kadar düştüğü yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Jandarma ve polis ekipleri, sürücülerin güvenli ulaşımlarına destek oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa