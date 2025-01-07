Afyonkarahisar'da Sis Nedeniyle Ulaşım Zorlaştı

Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarıları sonrası dün akşam saatlerinde başlayan sis gün ağardığın da etkisini iyice arttırdı. Sisten dolayı özellikle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin 30-40 metreye kadar düştüğü yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Jandarma ve polis ekipleri, sürücülerin güvenli ulaşımlarına destek oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı. - AFYONKARAHİSAR