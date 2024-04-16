Afyonkarahisar'da Silahlı Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da birden fazla kişi ile silahlı tehdit suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler çalışmada birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.Ç.'nin peşine düştü. Ekipler yaptıkları çalışma sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR